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شؤون فلسطينية

طواقم "كهرباء القدس" تضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية بالآونة الأخيرة

طواقم "كهرباء القدس" تضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية بالآونة الأخيرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم شركة كهرباء محافظة القدس أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة في مدينة بيتونيا برام الله، تعود لمستثمر في العقارات والشقق السكنية.

وأوضحت الشركة في بيانٍ مقتضب لها، أن المتعدي على الشبكة الكهربائية يقوم بتخزين مواد مثلجة في ثلاجات ضخمة عن طريق التيار المسروق وتوزيعها على المحال التجارية، ويقوم بتزويد معامل ألمنيوم بالتيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى أنه يقوم ببيع الكهرباء للمستأجرين والشقق السكنية الخاصة به.

والجدير ذكره، أن طواقم الشركة قدرت وبشكل أولي حجم السرقات بنحو مليون شيكل، حيث تم ضبط السرقة بعد جهود حثيثة بذلتها الطواقم الفنية في التحري والمتابعة للموقع، وتقدمت الشركة ببلاغ إلى الجهات القانونية المختصة وطالبت بأخذ أشد العقوبات بحق المتعدي بالسرقة، وبحق كل من ساهم وتعاون في تنفيذ عملية السرقة الكهربائية له.

وناشدت الشركة المقدسية الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية التعامل بحزم معه ومع كل من يحاول تدمير واستنزاف مقومات الشركة وتهديد النظام الكهربائي، لما للسرقات من تأثر مدمر على المشتركين ومصالحهم التجارية، وعلى المجتمع الفلسطيني برمته.

تأتي هذه الجهود، في إطار محاربة الشركة لظاهرة السرقات والتي أدت إلى قرار القطع الإسرائيلي الأخير والذي مسَّ بشكل مجحف ومباشر مشتركينا في كل مناطق الامتياز.


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