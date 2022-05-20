حسين الشيخ يهنئ "الشعبية" بإتمام مؤتمرها الوطني العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الجبهة الشعبية، لتحرير فلسطين، بإتمام مؤتمرهم الوطني العام الثامن، وانتخاب قيادة جديدة.وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أتقدم للرفاق في الجبهة الشعبية بالتهاني الحارة والتوفيق في خدمة فلسطين بعد إتمام مؤتمرهم العام الثامن وانتخاب قيادة الجبهة".وأضاف: "معاً وسوياً إلى هدفنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".وانتخبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً، وعضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، نائباً له.ووفق بيان لـ "الشعبية" فقد انتهت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بـ "استكمال انتخاب الأمين العام الرفيق أحمد سعدات ونائبه الرفيق جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي، الذي شهد واللجنة المركزية العامة تجديداً واسعاً في عضويتهما، وشاملاً لمختلف الساحات فيهما".