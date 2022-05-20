حماس تهنئ "الشعبية" بمناسبة إتمام أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن





وقالت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بهذا العرس الديمقراطي تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حيويتها الثورية ودورها النضالي الممتد منذ عقود".



وأضافت: "خالص الأمنيات بالتوفيق للأمين العام ونائبه وأعضاء المكتب السياسي، ومعاً وسوياً على طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".







وتخلل المؤتمر انتخاب الأسير البطل أحمد سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخاب جميل مزهر نائباً للأمين العام، وكذلك انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجبهة.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالتهنئة الخالصة للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمناسبة إتمام أعمال المؤتمر الوطني العام الثامن.