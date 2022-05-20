الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تفشي مرض "جدري القردة"







ومن المفترض أن يحضر الاجتماع، وفقا للصحيفة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان.



وأوضحت الصحيفة، أن أحد الخيارات المطروحة على النقاش قد يكمن في إمكانية استخدام لقاح "جينيوس" ضد الجدري وجدري القرود، لتطعيم الأشخاص الذين خالطوا حالات إصابة مؤكدة.



ويأتي ذلك على خلفية رصد إصابات بجدري القرود في عدد من الدول منذ مطلع آيار/مايو الجاري، منها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا والبرتغال وأستراليا وكندا.



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز) اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية، ستعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تفشي مرض "جدري القردة".في السياق، أفادت صحيفة (تيليغراف) البريطانية، بأن المنظمة ستعقد اجتماعا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشي العدوى، مرجحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس والنسبة المرتفعة لـ "الرجال المثليين وذوي الميول الجنسية المزدوجة بين المصابين الجدد وكذلك مسألة التلقيح"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).