دولي

الصين: نؤكد من جديد التزامنا بمستوى عال من الانفتاح

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الصين يوم الأربعاء التزامها بالانفتاح عالي المستوى وتعهدت بتعزيز بيئة الأعمال التجارية على أساس مبادئ السوق.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة أمام المؤتمر بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الصين مجلس تعزيز التجارة الدولية ( CCPIT ) وقمة ترويج التجارة والاستثمار العالمية عبر رابط الفيديو.

وقال شي: "ستواصل الصين تعزيز بيئة أعمال تمكينية تستند إلى مبادئ السوق، ويحكمها القانون وتتوافق مع المعايير الدولية".

وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل التنفيذ عالي المستوى لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ) والتعاون عالي الجودة مع مبادرة الحزام والطريق وسيوفر المزيد من فرص السوق والاستثمار والنمو لمجتمع الأعمال العالمي.

على الرغم من التحديات التي شكلها جائحة كوفيد-19 الذي طال أمده، حققت الصين أداءً تجاريًا قويًا في الربع الأول من العام، حيث ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي إلى 8.47 تريليون يوان (حوالي 1.25 تريليون دولار)، وفقًا لبيانات عامة. وأظهرت إدارة الجمارك.

في الربع الأول، ارتفعت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 تريليون يوان (حوالي 370 مليار دولار). وبلغت تجارة البلاد مع الأعضاء الـ 14 الآخرين في RCEP 2.67 تريليون يوان (حوالي 395 مليار دولار)، بزيادة 22.9 في المائة على أساس سنوي، وتمثل 31.5 في المائة من إجمالي وارداتها وصادراتها خلال هذه الفترة.

وقال شي إنه منذ إنشائه في عام 1952، لعب المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية دورًا هامًا في تعزيز أواصر المصالح بين الشركات الصينية والأجنبية، وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتعزيز تنمية العلاقات.

وأضاف أن رحلة CCPIT التي استمرت 70 عامًا كانت "مثالًا لمساعي الانفتاح الصينية المتزايدة باستمرار، وشاهدًا مهمًا على كيفية مشاركة الشركات من مختلف البلدان في فرص التنمية والاستفادة من التعاون المربح للجانبين".

يدعو شي إلى جعل فطيرة التعاون أكبر

وأشار إلى أن العولمة الاقتصادية تشهد رياحًا معاكسة وأن العالم يدخل فترة جديدة من التقلبات والتحول، قدم الرئيس عدة مقترحات.

وقال إن الجهود المشتركة ضرورية لدحر الوباء، مضيفًا أنه من المهم وضع الناس وحياتهم في المقام الأول، والمشاركة بنشاط في التعاون الدولي بشأن البحث والتطوير في مجال اللقاحات، وإنتاجها وتوزيعها، وتعزيز حوكمة الصحة العامة العالمية.

 وفيما يتعلق بتنشيط التجارة والاستثمار، شدد على دعم نظام التجارة متعدد الأطراف الذي يركز على منظمة التجارة العالمية، وضمان أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وجعل "فطيرة" التعاون أكبر للسماح بتحقيق مكاسب التنمية بشكل أفضل. وصولا إلى الناس من جميع البلدان.

 كما أكد على الجهود المبذولة لإطلاق العنان لقوة الابتكار في دفع عجلة التنمية، داعيًا إلى تعزيز بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للتنمية العلمية والتكنولوجية.

 وحول تحسين الحوكمة العالمية، قال إنه يجب التمسك بالتعددية الحقيقية.

 وقال "يجب أن نختار الحوار بدلًا من المواجهة، ونهدم الجدران بدلاً من إقامة الجدران، ونسعى إلى التكامل بدلاً من الفصل، واختيار الشمولية وليس الإقصاء، وتوجيه إصلاحات نظام الحوكمة العالمي بمبدأ الإنصاف والعدالة".

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