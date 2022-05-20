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شؤون فلسطينية

الرشق: نعتز بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية التاريخية والمشرّفة بالانتصار لفلسطين

الرشق: نعتز بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية التاريخية والمشرّفة بالانتصار لفلسطين
رئيس الوزراء الماليزي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الجمعة، عن ترحيب حركة حماس بـ "كلّ المواقف التي تصدر عن الدول والحكومات التي تدعم شعبنا الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة ضد أرضنا ومقدساتنا".

وثمن الرشق في تصريحات صحفية، تصريحات رئيس الوزراء الماليزي خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي جو بادين، والتي حثّه فيها على أن تكون الإدارة الأمريكية شفافة وصادقة في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وصراعه مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرشق على "اعتزاز الحركة بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية، التاريخية والمشرّفة في الانتصار لفلسطين والقدس والأقصى، ورفضها التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن تقديرنا لتصريحات الرّئيس الفنزويلي المتضامنة في أكثر من مناسبة، والتي حيّا فيه فلسطين ومدينتها المقدّسة، قائلاً: " لن نتركها وحدها".

وشدد على أن "هذه المواقف في ظل صمت المجتمع الدولي أمام تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الأرض والشعب والمقدسات، من شأنها أن تفضح سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في التعامل مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة".

ودعا الرشق لضرورة تعزيز هذه المواقف والأدوار، والضغط باتجاه حشد المزيد منها، وتشكيل رأي عام عالمي، يفضح الاحتلال ويعرّي حقيقته الإرهابية، وينصف شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع، في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.

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