عاجل

  • الهلال الأحمر: 65 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني يدين اعتقال قاده الحزب الشيوعي السوداني ويطالب بالإفراج عنهم

حزب الشعب الفلسطيني يدين اعتقال قاده الحزب الشيوعي السوداني ويطالب بالإفراج عنهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن السلطات في السودان، اعتقلت محمد مختار الخطيب، سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، وصالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب في "خطوة تهدف لوقف الانتفاضة الشعبية ضد الطغمة الحاكمة في الخرطوم".

وأضاف حزب الشعب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حزب (الشعب) وهو يدين ويستنكر هذا الاعتقال وكافة أشكال القمع التي تمارسها الطغمة العسكرية في السودان بحق الناشطين السياسيين الرافضين لحكم العسكر، يطالب بالإفراج الفوري عن قادة الحزب الشيوعي السوداني الشقيق وجميع المعتقلين السياسيين في السودان".

كما يدعو كافه المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وحريته إلى "التدخل العاجل لإنهاء هذه الاعتقالات ووقف الممارسات القمعية لنظام الخرطوم العسكري"، وفق تعبيره.

ويعرب حزب الشعب عن "تضامنه المطلق مع الحزب الشيوعي السوداني الشقيق ومع شعب السودان وقواه التقدمية  والوطنية من أجل إنهاء حكم العسكر والوصول الى حكومة مدنيه منتخبه ديمقراطيا ومن أجل حياه كريمة وعدالة اجتماعية لكافه مكونات الشعب السوداني".

أخبار ذات صلة

صورة.. مستوطن يدعس طفلاً جنوب نابلس

صورة.. مستوطن يدعس طفلاً جنوب نابلس

الرشق: نعتز بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية التاريخية والمشرّفة بالانتصار لفلسطين

الرشق: نعتز بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية التاريخية والمشرّفة بالانتصار لفلسطين

&#34;ليس الذنب ذنبكم&#34;.. ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء فتح في جامعة بيرزيت

"ليس الذنب ذنبكم".. ناصر القدوة يوجه رسالة لأبناء فتح في جامعة بيرزيت

رئيس سلطة المياه تلتقي برئيس وأعضاء بلدية نوبا

رئيس سلطة المياه تلتقي برئيس وأعضاء بلدية نوبا

&#34;الشعبية&#34; تنتخب الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له

"الشعبية" تنتخب الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني يدين اعتقال قاده الحزب الشيوعي السوداني ويطالب بالإفراج عنهم

حزب الشعب الفلسطيني يدين اعتقال قاده الحزب الشيوعي السوداني ويطالب بالإفراج عنهم

رئيس سلطة المياه تلتقي برئيس وأعضاء بلدية نوبا

رئيس سلطة المياه تلتقي برئيس وأعضاء بلدية نوبا

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

منوعات

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ&#34;من أول دقيقة&#34;

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ"من أول دقيقة"

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

عربي

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية