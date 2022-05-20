حزب الشعب الفلسطيني يدين اعتقال قاده الحزب الشيوعي السوداني ويطالب بالإفراج عنهم





كما يدعو كافه المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وحريته إلى "التدخل العاجل لإنهاء هذه الاعتقالات ووقف الممارسات القمعية لنظام الخرطوم العسكري"، وفق تعبيره.



ويعرب حزب الشعب عن "تضامنه المطلق مع الحزب الشيوعي السوداني الشقيق ومع شعب السودان وقواه التقدمية والوطنية من أجل إنهاء حكم العسكر والوصول الى حكومة مدنيه منتخبه ديمقراطيا ومن أجل حياه كريمة وعدالة اجتماعية لكافه مكونات الشعب السوداني".



رام الله - دنيا الوطنقال حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن السلطات في السودان، اعتقلت محمد مختار الخطيب، سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، وصالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب في "خطوة تهدف لوقف الانتفاضة الشعبية ضد الطغمة الحاكمة في الخرطوم".وأضاف حزب الشعب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حزب (الشعب) وهو يدين ويستنكر هذا الاعتقال وكافة أشكال القمع التي تمارسها الطغمة العسكرية في السودان بحق الناشطين السياسيين الرافضين لحكم العسكر، يطالب بالإفراج الفوري عن قادة الحزب الشيوعي السوداني الشقيق وجميع المعتقلين السياسيين في السودان".