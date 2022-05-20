رئيس سلطة المياه تلتقي برئيس وأعضاء بلدية نوبا

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس وأعضاء بلدية نوبا لبحث احتياجات البلدية والاشكاليات التي تواجهها في قضايا المياه.حيث ناقش اللقاء مشكلة شبكة المياه والخطوط التي تعاني من نسبة فاقد بلغت أكثر من 40%، إلى جانب وجود إشكاليات فنية فيها.وأوضح غنيم خلال اللقاء، أن الطواقم الفنية في سلطة المياه ستعمل على تقييم الوضع الحالي لشبكة المياه والقضايا المرتبطة بالفاقد وتحديد المشاكل الفنية فيهان والتي بناء عليها يتم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.من جانبه ثمن رئيس البلدية جهود سلطة المياه الرامية الى تحسين الوضع المائي في بلدة نوبا والبلدات الأخرى والتي عملت على التخفيف من أزمات المياه التي كانت تشهدها المنطقة في السابق.