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"الشعبية" تنتخب الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له

"الشعبية" تنتخب الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له
أحمد سعدات وسط شرطة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً، وعضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، نائباً له.

ووفق بيان لـ "الشعبية" فقد انتهت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بـ "استكمال انتخاب الأمين العام الرفيق أحمد سعدات ونائبه الرفيق جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي، الذي شهد واللجنة المركزية العامة تجديداً واسعاً في عضويتهما، وشاملاً لمختلف الساحات فيهما".

وأضاف البيان: "ناقش أعضاء المؤتمر بمسؤولية عالية البرنامج السياسي الذي شهد تطويراً في ضوء طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني بكونه صراعاً شاملاً ومفتوحاً معه، وإعادة التأكيد على حقوقنا التاريخية كافة في فلسطين، ورفض أي مساومات تنتقص منها، كما التأكيد على استخدام كل وسائل النضال السياسية والجماهيرية والشعبية والكفاح المسلح في مقدمتها، من أجل تحقيق أهدافنا وإلحاق الهزيمة بدولة الكيان".

كذلك، ناقش المؤتمر تقريراً سياسياً يستعرض ويحدد موقفاً من التطورات بين المؤتمرين، وإقرار خطوط العمل والمهمات للمرحلة القادمة، سيتناولها بياناً سياسياً شاملاً فيما بعد.

وتناول المؤتمر التقرير الحزبي والتركيز على المسألة التنظيمية باعتبارها الحلقة المركزية لحزبنا، وإجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي بالاستناد إلى التجربة الملموسة لمنظماتنا الحزبية.

هذا وقد عقدت اللجنة المركزية العامة اجتماعها الأول هذا اليوم ووجهت في ختامه "التحية والتقدير والوفاء للرفاق الذين تنحوا طواعية عن مواقعهم في الهيئات المركزية، أو الذين حال نص النظام الداخلي دون التجديد لهم، والذي كان تمسك المؤتمر باستمرار وجوده هو فتح أبواب التجديد في الهيئات المركزية أمام القيادات الشابة".

كما وجهت اللجنة المركزية "التحية إلى جماهير شعبنا في الـ 48 و القدس والضفة والقطاع والشتات"، مؤكدةً على "تمسك الجبهة باستمرار النضال من أجل هوية شعبنا الموحدة، ومن أجل تحقيق أهدافه في العودة والحرية والاستقلال".

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