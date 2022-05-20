شؤون فلسطينية

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت بدعوة من حركة "فتح" تحت شعار "علمنا رمز عزتنا ووحدتنا".

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وقال شتيوي إن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أخمدت حريقا اندلع في حقول الزيتون بفعل قنابل الصوت التي ألقاها جنود الاحتلال.

وأضاف أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رفعوا علم فلسطين، تعبيرا عن التفاف الشعب حول رايته ودفاعا عنها في وجه ما تتعرض له من مساس من قبل الاحتلال في مختلف محافظات الوطن، وردا على دعوات المستوطنين تنظيم "مسيرة أعلام" في القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية في مخيم العروب

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية في مخيم العروب

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من المدية غرب رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من المدية غرب رام الله

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكاميرون بذكرى إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكاميرون بذكرى إعلان الجمهورية

منوعات

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ&#34;من أول دقيقة&#34;

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ"من أول دقيقة"

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

عربي

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية