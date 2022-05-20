شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير، ناصر الهدمي، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى ردة فعل المقاومة التي تمنعه من المضي قدما في تنفيذ مخططاته التهويدية في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهدمي إن الاحتلال لم يستطع في العام الفائت أن ينظم مسيرة للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، وصفا واقع اليوم بأنه أصعب عليه من العام الفائت. 

وأضاف: "سيتراجع الاحتلال عن خطواته التهويدية في اللحظات الأخيرة، خشية من التكلفة التي سيدفعها".

وأشار إلى أن الاحتلال يراكم الأخطاء خطأً تلو الآخر، مما يكسر هيبته أمام الداخل والخارج، مضيفا أنه يحاول كل مرة فحص قدرة المقاومة والشارع المقدسي بعد معركة سيف القدس.

وقالت حركة حماس إن دعوة رئيس منظمة "لاهافا" الصهيونية، لقطعان المستوطنين بهدم قبَّة الصخرة المشرَّفة وبناء هيكلهم المزعوم، تعدُّ استفزازاً مباشراً لمشاعر شعبنا وأمَّتنا، وتصعيداً خطيراً ضدَّ هُويتنا وقيمنا ومقدساتنا.

وحملت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وشددت على أن "نارُ اللّهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطرّفة، سترتدّ على قادة الاحتلال وحكومته، وتَحْمِل في طيّاتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم".

ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى الحشد والرّباط وشدّ الرّحال إلى الأقصى المبارك، والتصدّي بكل قوّة، وتصعيد المواجهة ضدّ الاحتلال ومخططاته التهويدية الخطيرة.

وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة دعا المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القديمة في القدس، وهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأعطت سلطات الاحتلال المستوطنين الضوء الأخضر لإقامة ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" في 29 مايو الجاري مروراً بالحي الإسلامي وباب العامود في القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية في مخيم العروب

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية في مخيم العروب

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 شهداء من الحركة الأسيرة

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون نبع مياه في قريوت جنوب نابلس

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

هيئة مقدسية: لا رادع للاحتلال عن مخططاته بالأقصى إلا المقاومة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

وزير الأوقاف يدعو علماء الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى من اعتداءات

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من المدية غرب رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من المدية غرب رام الله

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكاميرون بذكرى إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ رئيس الكاميرون بذكرى إعلان الجمهورية

منوعات

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

السعودية نجلاء الودعاني تحتفل بخطوبتها من لاعب كرة قدم شهير

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

كيف احتفل الفنان سعد لمجرد بمليارية لمعلم؟

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

صور: ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية الجذّابة

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر 86 عاماً

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ&#34;من أول دقيقة&#34;

شاهد: إليسا تشعل حماس الجمهور السعودي في جدة بـ"من أول دقيقة"

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

في الذكرى الأولى لرحيله..دنيا وإيمي في كلمات مؤثرة لوالدهما سمير غانم

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

المغنية العالمية ريهانا تستقبل مولودها الأول من حبيبها

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

لماذا أغلقت الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد قناة سكوب الفضائية؟

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكشف عن إصابتها بهذا المرض

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

شاهد: متابعون يسخرون من أذني نور عريضة..وهذا كان ردها

عربي

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

الأردن: الملك عبد الله يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية