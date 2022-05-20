شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية ضد مخطط التهجير وامتداد المستوطنات في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهلنا من داخل أراضي الـ48 وأهالي مسافر يطا، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير.

وأشار العمور إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر أن لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الفاعلة وأهالي المسافر ينظمون هذه الفعاليات بشكل أسبوعي رفضا لقرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار مسافر يطا منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانيا من المنطقة.

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