عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو ثلاثين ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.وأفادت مصادرمحلية بأن أفراد شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، واعتقلوا شابين من منطقة باب الغوانمة أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجههما لأداء صلاة الجمعة.