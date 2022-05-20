شؤون فلسطينية

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي

زعارير: الاحتلال يفرغ حقده على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي بحماس باسم زعارير، أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها يفرغون حقدهم الأسود في الانتقام من الأسى باتباع سياسة الأهمال الطبي المتعمدة بحقهم، والتي أفضت إلى استشهاد المئات منهم داخل السجون وخارجها.

وقال  زعاير إن سياسة الإهمال الطبي ثابتة لم تتغير، فجرائم الاحتلال بحق أسرانا قديمة وتتجدد أساليب قمعهم مع الزمن.

وأضاف أن الاحتلال لا يراعي في شعبنا إلا ولا ذمة وليس لديه اي اعتبار لحقوق الانسان ولا لأي اعتبارات انسانية.

ورأى أن المشكلة لا تكمن فقط في الاحتلال، ولكن أيضا هناك تقصير كبير من قبل السلطة الفلسطينية بصفتها الكيان الرسمي الممثل لشعبنا، والتي يفترض أن تكون أهم واجباتها الدفاع عن الاسرى والعمل على تحريرهم.

وأوضح زعارير أن هناك وسائل كثيرة لا تستخدمها السلطة، لأنها لا تفعل شيئا الا في حدود ما يوافق عليه الاحتلال، وهذا لا يعكس انحيازها لحقوق شعبنا بل اختيارها للتسوية وأوسلو وإملاءاتها.

وأضاف: "فمثلًا بامكان السلطة أن توقف التنسيق الأمني وتنفذ قرارات المجلس المركزي المتكررة بهذا الشأن، وأن تتقدم لمحكمة الجنايات الدولية والمطالبة باعتبار أسرانا أسرى حرب حسب ميثاق جنيف".

ودعا زعارير السلطة إلى أن تطالب بالسماح لأطباء فلسطينيين وعرب أو أجانب بزيارة سجون الاحتلال ومعاينة حالات المرض في صفوف الأسرى.


وأضاف زعارير: "بإمكان السلطة أيضا أن تطالب بالإفراج عن الأسرى المرضى والتمسك بدفع مستحقات الأسرى ورواتبهم دون الخضوع لاملاءات الاحتلال وقطع رواتبهم".

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