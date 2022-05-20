شؤون فلسطينية

بيان من حركة فتح بعد خسارة انتخابات بيرزيت

بيان من حركة فتح بعد خسارة انتخابات بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
حيت مفوضية التعبة والتنظيم- الأقاليم الشمالية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قيادات وكوادر الأطر التنظيمية والحركية عامة، وأبناء الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت خاصة، على ما بذلوه من جهود سعيا لتكريس الحياة النقابية الطلابية المجسدة للديمقراطية، بحرصهم على إنجاح العملية الانتخابية في الجامعة".

وأضافت مفوضية التعبئة والتنظيم في بيان وصل "دنيا الوطن"، "نُعلي فيكم روح الانتماء لفلسطين الوطن، والالتزام بمبادئ وأخلاقيات الحركة، رغم إدراكنا جميعا الواقع الحركي الراهن، وجسامة التحديات المحيطة".

وثمنت ردود الفعل الغيورة والمسؤولة من كافة أعضاء وكوادر ومناصري الحركة، والتي تضعنا مجتمعين أمام ضرورة الاستمرار في تصليب الحياة التنظيمية واستخلاص العبر فور كل محطة، لننخرط سويا في عملية استنهاض شاملة تحفظ لحركتنا ريادتها في مسارنا النضالي التحرري، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتكريس الكيانية الفلسطينية التي تليق بالشعب العربي الفلسطيني البطل وتحفظ له تضحياته ومقدراته.

وتقدمت مفوضية التعبة والتنظيم بالتهنئة لمجلس اتحاد الطلبة، وكافة الأطر الطلابية، والكوادر الإدارية والأكاديمية في جامعة بيرزيت، مؤكدة أن النضال لقضايا الطلاب المطلبية، ضرورة للحفاظ على النهج الديمقراطي والمسيرة الجامعية.

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