شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة جنين

جيش الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة، والطيبة، وزبوبا، وعانين، وطورة، وداهمت منازل بمحاذاة جدار الفصل العنصري وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في قرية مسلية.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز في محيط: جبع، وصانور، وعرابة، ويعبد، أوقف خلالها جنود الاحتلال المركبات وفتشوها ما أدى لحدوث أزمة مرورية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من دبابات وناقلات جنود إلى المنطقة، حيث تمركزت في مستوطنة "مابو دوتان" وفي مناطق جبلية بالقرب من يعبد، فيما حلقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عاصم دلبح من جنين أثناء تواجده داخل أراضي الـ48.

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