شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم والخليل

قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم والخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينتي طولكرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة,

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو ساري من منزله بمخيم نور شمس قرب طولكرم، بعد مدهمة وتفتيش منزله.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الشاب أبو ساري لجهة مجهولة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليه وعلى عائلته بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر أبو حية بعد مداهمة منزل عائلته، حيث قامت بالتنكيل بأفراد عائلته، بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة شارع الشلالة.

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