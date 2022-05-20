شؤون فلسطينية

أسعار الدجاج والخضروات في الأسواق بغزة

أسعار الدجاج والخضروات في الأسواق بغزة
رام الله - دنيا الوطن
حافظت العديد من أصناف الخضروات، في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 20-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج انخفاض أسعاره.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، كما يلي:

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1طماطم        1.5
2خيار1.7
3بصل1.25
4كوسا2.5
5باذنجان3
6فلفل2
7جزر1
8ثوم5
9ملفوف3
10زهرة3
11قرع7
12ليمون2
13ملوخية2
14فصوليا4
15بيض11
16دجاج11.5
17لحمة35
18بطاطا1.5

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