أسعار الدجاج والخضروات في الأسواق بغزة

1 طماطم 1.5 2 خيار 1.7 3 بصل 1.25 4 كوسا 2.5 5 باذنجان 3 6 فلفل 2 7 جزر 1 8 ثوم 5 9 ملفوف 3 10 زهرة 3 11 قرع 7 12 ليمون 2 13 ملوخية 2 14 فصوليا 4 15 بيض 11 16 دجاج 11.5 17 لحمة 35 18 بطاطا 1.5

رام الله - دنيا الوطنحافظت العديد من أصناف الخضروات، في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 20-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج انخفاض أسعاره.وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، كما يلي:الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل