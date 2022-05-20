أسعار الدجاج والخضروات في الأسواق بغزة
حافظت العديد من أصناف الخضروات، في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 20-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج انخفاض أسعاره.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، كما يلي:
الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.5
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.25
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|3
|6
|فلفل
|2
|7
|جزر
|1
|8
|ثوم
|5
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|7
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|4
|15
|بيض
|11
|16
|دجاج
|11.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.5
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