"هب الريح" والمحافظ أبو بكر يجتمعان مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة طولكرم

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة طولكرم، وبمشاركة قائد المنطقة العميد جمال أبو العز ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، وبحضور الجهات المختصة ذات العلاقة، حيث تخلل اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع. ورحب المحافظ أبو بكر باللواء هب الريح، مؤكداً على توجيهات الرئيس محمود عباس، بتعزيز صمود أبناء شعبنا، لمواجهة جميع التحديات والظروف الصعبة و ما يقوم به الاحتلال من الجرائم اليومية واعتداءات المستوطنين وغيرها الكثير من التحديات.وثمن المحافظ أبو بكر دور الحكومة، ووزارة الداخلية ممثلةً باللواء هب الريح من خلال الجهود المستمرة لتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، مشيداً بعمل المؤسسة الأمنية و المؤسسات الرسمية عبر المجلس التنفيذي للمحافظة، مع التأكيد على العلاقة التكاملية مع المجتمع المدني وكافة القطاعات والجهات الشريكة، مستعرضاً مجمل الأوضاع العامة والعمل المبذول للحفاظ على السلم الأهلي، مشيراً إلى الاحتياجات من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية التي من شأنها أن تعزز من صمود المواطنين وثباتهم على الأرض.من جانبه نقل اللواء هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" ورئيس الوزراء د. محمد إشتيه، مشيراً إلى أن الاجتماع مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة طولكرم بإشراف المحافظ أبو بكر، وبمشاركة مدراء الأجهزة الأمنية، يأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة في جميع محافظات الوطن، وبخاصةً في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجهنا بالإطار العام، مؤكداً على دور المجلس التنفيذي وأهمية ما يقدم من خدمات للمواطنين لها أثر بدعم الصمود والثبات على الأرض.وأكد اللواء هب الريح على العمل المستدام من المؤسسة الأمنية لتطبيق القانون ، مشيراً إلى أن ذلك هو العنوان المركزي من الجولات التفقدية المستمرة للمحافظات، مشدداً على عدم السماح بالمساس بالسلم الأهلي والمجتمعي، مع التأكيد على التماسك وحماية النسيج المجتمعي لمواجهة جميع التحديات الصعبة.هذا وخرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والمخرجات والتي سيتم متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.