جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن مناورة عسكرية بالمنطقة الشمالية لغلاف غزة غداً الجمعة



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "المنطقة الشمالية من غلاف غزة ستشهد غدا الجمعة مناورة عسكرية، سيتخللها نشر حواجز على الطرق وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن".





وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الأحد، الموافق 9 آيار/ مايو، بدء مناورة عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عربات النار"، جواً وبحراً وبراً وسيبرانية، مشيرًا إلى أنها ستستمر أربعة أسابيع متتالية من تاريخ البدء.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن جيس الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ مناورة عسكرية شمال قطاع غزة غداً الجمعة.