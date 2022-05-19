رئيس حزب (ميرتس): حل الائتلاف سيكون مكافأة لنتنياهو وبن غفير

وكانت عضو (كنيست)، قد أعلنت انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.



وأوضحت زعبي أسباب خطوتها في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم، أن رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفتس، انتقد بشدة استقالة عضو الكنيست غيداء ريناوي الزعبي من الائتلاف الحكومي.وقال نيتسان، إن "حل الائتلاف سيكون مكافأة لنتنياهو وبن غفير، وضرر كبير للمجتمع ككل يهود وعرب". وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).وتابع، "نعمل على تماسك الحكومة، وأنا وحزب ميرتس ملتزمون بكل جهد لتحقيق الاستقرار في الحكومة وضمان استمرار وجودها".وأردف نيتسان القول، "سنحل الخلافات داخل الحكومة فيما بيننا".ونقلت صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية، عن زعبي قولها، إن "قراري بالاستقالة من الائتلاف الحكومي في إسرائيل لا عودة عنه".