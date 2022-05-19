وزارة الزراعة تعزز صمود المزارعين في المناطق المهمشة





يأتي ذلك ضمن مشروع دعم قطاع الثروة الحيوانية بتمويل من الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الزراعة.







رضاعات يدوية ومستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية الأخرى، والتي سيتم الإنتهاء منها في المستقبل القريب.







علماً بأن هناك أيضًا العديد من الأنشطة الزراعية الجاري تنفيذها في منطقة عرب الرشايدة والتي تتضمن توفير عيادة بيطرية متنقلة، وتأهيل طرق زراعية، وإنشاء عبارات تصريف المياه الزراعية، وتزويد المزارعين بخلايا الطاقة الشمسية، وتوزيعرضاعات يدوية ومستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية الأخرى، والتي سيتم الإنتهاء منها في المستقبل القريب.

رام الله - دنيا الوطنفي إطار جهود وزارة الزراعة لدعم المزارعين مربي الثروة الحيوانية في المناطق المهمشة والقريبة من المستوطنات بهدف تعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاجية، قامت مديرية زراعة محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، بتوزيع 156خضاضة حليب على المزارعين مربي الثروة الحيوانية في منطقة عرب الرشايدة شرق بيت لحم.