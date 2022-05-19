شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة تعزز صمود المزارعين في المناطق المهمشة

وزارة الزراعة تعزز صمود المزارعين في المناطق المهمشة
رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهود وزارة الزراعة لدعم المزارعين مربي الثروة الحيوانية في المناطق المهمشة والقريبة من المستوطنات بهدف تعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاجية، قامت مديرية زراعة محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، بتوزيع 156خضاضة حليب على المزارعين مربي الثروة الحيوانية في منطقة عرب الرشايدة شرق بيت لحم.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم قطاع الثروة الحيوانية بتمويل من الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الزراعة.

علماً بأن هناك أيضًا العديد من الأنشطة الزراعية الجاري تنفيذها في منطقة عرب الرشايدة والتي تتضمن توفير عيادة بيطرية متنقلة، وتأهيل طرق زراعية، وإنشاء عبارات تصريف المياه الزراعية، وتزويد المزارعين بخلايا الطاقة الشمسية، وتوزيع
رضاعات يدوية ومستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية الأخرى، والتي سيتم الإنتهاء منها في المستقبل القريب.



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