شؤون فلسطينية

مصرع طفل فلسطيني دهساً في طولكرم

مصرع طفل فلسطيني دهساً في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل فلسطيني مصرعه، مساء اليوم، جرّاء حادث دهس وقع  في بلدة قفين شمال مدينة طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة،العقيد لؤي ارزيقات، إنه "بناءً على معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دهس نتج عنه اصابة طفل يبلغ من العمر عام ونصف اصابة حرجة، وعلى الفور تم تحريك قسم الحوادث بشرطة المرور والإسعاف للمكان وتم نقل الطفل للمستشفى الحكومي بطولكرم حيث أعلن الأطباء عن وفاة الطفل جراء اصابته بالحادث."

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائق، كما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

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