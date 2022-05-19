زعبي: قرار الاستقالة من الائتلاف الحكومي في إسرائيل لا عودة عنه

وكانت عضو (كنيست)، قد أعلنت انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.



وأوضحت زعبي أسباب خطوتها في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عضو (كنيست) من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، لن تتراجع عن قرار إستقالتها.ونقلت صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية، عن زعبي قولها، إن "قراري بالاستقالة من الائتلاف الحكومي في إسرائيل لا عودة عنه".