شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس اجتماع الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب

فلسطين تترأس اجتماع الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب
رام الله - دنيا الوطن
ترأست دولة فلسطين اجتماع الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب في دورته الـ57، اليوم الخميس، بمقر المنظمة العربية الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة رئيس المنظمة ناصر القحطاني، وعدد من وزراء التنمية العرب.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع رئيس ديوان الموظفين الوزير موسى أبو زيد، بمشاركة الوكيل المساعد للإدارات المتخصصة بالديوان فتحي خضر، والمدير المالي محمد مصلح، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد أبو زيد، بصفته رئيس الاجتماع، أهمية انعقاد الجلسة التي كانت مفعمة بالحيوية والأفكار الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قدمته فلسطين من خلال تجربتها وترؤسها للاجتماع.

وقال إن فلسطين تقدمت بمجموعة محاور وأفكار و"سنعمل عليها خلال ترؤسنا لهذه الجمعية لكي تكون ذات أهمية وفائدة لكل العرب"، مؤكدا أن جميع المشاركين أبدوا تحمسهم لهذه الأفكار ووافقوا على جميع ما قدم من فلسطين للعمل عليه خلال العام المقبل.

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