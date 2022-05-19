السفير عبد الهادي يستقبل رئيس لجنة المصالحة الوطنية في سورية

رام الله - دنيا الوطناستقبل السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، كلا من علي حيدر رئيس لجنة المصالحة الوطنية في الجمهورية العربية السورية وسليم الخراط الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي السوري في مقر الدائرة بالعاصمة السورية دمشق.وجرى خلال اللقاء، الحديث حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث وضع السفير عبد الهادي، الجانبين بصورة ما يتعرض له شعبنا من معاناة يومية بفعل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، من قتل واعتقال وهدم للبيوت وتهويدلمدينة القدس والاستيلاء على الأراضي الزراعية لصالح توسيع الاستيطان وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.وأشارعبد الهادي أن استمرار الاحتلال بالإجراءات القمعية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف، ويقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.من جهتهم أدان كلا الجانبين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مؤكدين على دعم سوريا الراسخ للشعب الفلسطيني في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما ووجه الجانبين التعازي لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين و للشعب الفلسطيني باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة أيقونة الإعلام الفلسطيني.وأكد كلاً من علي حيدر وسليم الخراط بأن الهجمة الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ستؤدي الى تفجير الاوضاع وازدياد العنف في الأراضي الفلسطينية، وأن سوريا رغم كل ماتعانيه فأن قضية فلسطين هي القضية الأولى وذلك بإجماع الشعب السوري.