حماس تجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة مقتل "أبو عاقلة"

قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، إننا "نجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقرار الاحتلال عدم فتح تحقيق في الجريمة لن يعفيه من المسؤولية".





وتابع برهوم، خلال تصريح صحفي، مساء اليوم، أن "قرار ما يسمى بالمدعية العسكرية الإسرائيلية "تومر يروشالمي" عدم فتح تحقيق في اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، دليل على سادية ووحشية الاحتلال القائم على القتل بدم بارد، وعدم الاكتراث بالقوانين والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن تقصيره في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني".





وأكد الناطق باسم حماس، على "عدم الثقة بأي لجان تحقيق تشرف عليها حكومة الاحتلال".



