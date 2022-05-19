تجمع المؤسسات الحقوقية يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للحد من للانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى





واعتبر هذه الممارسات انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منظم ومستمر، وينتج عنها حالات من التمييز العرقي والاضطهاد للسكان الفلسطينين، بما يرقى معه إلى حد اعتبار تلك الانتهاكات جرائم حرب تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها.





وحذر من استخدام قوات الاحتلال للمزيد من القوة لتصعيد انتهاكاتها بحق المقدسيين، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجدية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والتدخل لدى كافة الأطراف الدولية وكذلك حكومة الاحتلال لوقف التصعيد في ساحات المسجد الأقصى.

واستنكر التجمع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم عشرات المستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد وبحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المصلين داخل المسجد الأقصى وإخلاءهم.وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن اصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين، كما ألحقت أضراراً مادية في محتويات المسجد القبلي ونوافذه التاريخية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال. الأمر الذي يشير إلى النية المبيتة للسلطات الإسرائيلية في تصعيد التوتر في مدينة القدس بهدف فرض وقائع على الأرض تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير الوضع القائم في المدينة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة منها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.كما يؤكد أن تلك الانتهاكات هي انتهاكات صريحة لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الصادر بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 والذي يقضي بنفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.