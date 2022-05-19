شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل تواجه خطر الإلغاء

إعلام إسرائيلي: زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل تواجه خطر الإلغاء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل قد تواجه خطر الإلغاء.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل تواجه خطر الإلغاء بسبب احتمالية انهيار الحكومة الإسرائيلية".

وكان من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل بعد دعوةً وُجهت له من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.








أخبار ذات صلة

حماس تجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة مقتل &#34;أبو عاقلة&#34;

حماس تجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة مقتل "أبو عاقلة"

تجمع المؤسسات الحقوقية يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للحد من للانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى

تجمع المؤسسات الحقوقية يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للحد من للانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى

&#34;الألكسو&#34; تعتمد جائزة باسم الشهيدة أبو عاقلة وتدعم الموقف الفلسطيني بشأن مناهج التعليم

"الألكسو" تعتمد جائزة باسم الشهيدة أبو عاقلة وتدعم الموقف الفلسطيني بشأن مناهج التعليم

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً حصرية للمستوطنات المحاذية للقطاع التقطتها بالطائرات المسيّرة

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً حصرية للمستوطنات المحاذية للقطاع التقطتها بالطائرات المسيّرة

المطران عطا الله حنا:منع جيش الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في القدس غيرقانوني وغير شرعي

المطران عطا الله حنا:منع جيش الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في القدس غيرقانوني وغير شرعي

شرطة الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح لتأمين احتفالات المستوطنين

شرطة الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح لتأمين احتفالات المستوطنين

اشتية: صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة

اشتية: صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجمع المؤسسات الحقوقية يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للحد من للانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى

تجمع المؤسسات الحقوقية يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للحد من للانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة

المطران عطا الله حنا:منع جيش الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في القدس غيرقانوني وغير شرعي

المطران عطا الله حنا:منع جيش الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في القدس غيرقانوني وغير شرعي

النضال الشعبي: نقدر الجهد الوطني الكبير الذي تقوم به الجزائر تجاه قضية شعبنا

النضال الشعبي: نقدر الجهد الوطني الكبير الذي تقوم به الجزائر تجاه قضية شعبنا

ناصيف يدعو إلى مواجهة دعوات هدم قبة الصخرة وإفشال مسيرة &#34;الأعلام&#34;

ناصيف يدعو إلى مواجهة دعوات هدم قبة الصخرة وإفشال مسيرة "الأعلام"

الديمقراطية تشارك بمسيرة &#34;الفوج الخالد&#34; والوقفة الاحتجاجية إستنكارا لإغتيال شيرين أبو عاقلة في موسكو

الديمقراطية تشارك بمسيرة "الفوج الخالد" والوقفة الاحتجاجية إستنكارا لإغتيال شيرين أبو عاقلة في موسكو

شاهد.. المتحدث باسم جيش الاحتلال رصد قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع

شاهد.. المتحدث باسم جيش الاحتلال رصد قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع

إعلام إسرائيلي: تفعيل القبة الحديدية فوق &#34;إشكول&#34; بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي: تفعيل القبة الحديدية فوق "إشكول" بغلاف غزة

منوعات

شاهد: حفل توزيع جوائز أفضل صناع المحتوى في الشرق الأوسط..أنس وأصالة الأبرز

شاهد: حفل توزيع جوائز أفضل صناع المحتوى في الشرق الأوسط..أنس وأصالة الأبرز

صور: أبرز إطلالات النجوم في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أبرز إطلالات النجوم في مهرجان كان السينمائي 2022

هل انفصلت ليلى إسكندر عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان؟

هل انفصلت ليلى إسكندر عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان؟

شاهد: ميريام فارس تُحدِث ضجة بفستانها ورقصها في البحرين

شاهد: ميريام فارس تُحدِث ضجة بفستانها ورقصها في البحرين

بطلة مسلسل &#34;زهرة الثالوث&#34; تعلن خطبتها بصور رومانسية

بطلة مسلسل "زهرة الثالوث" تعلن خطبتها بصور رومانسية

أول ظهور للفنان ويجز صاحب أغنية &#34;البخت&#34; بعد حادث الدراجة النارية

أول ظهور للفنان ويجز صاحب أغنية "البخت" بعد حادث الدراجة النارية

لمحبي مسلسل مدرسة الروابي..أنتم على موعد مع الجزء الثاني

لمحبي مسلسل مدرسة الروابي..أنتم على موعد مع الجزء الثاني

هل وقع الشاب خالد ضحية عملية نصب واحتيال؟

هل وقع الشاب خالد ضحية عملية نصب واحتيال؟

صور: طفلة يوميات زوجة مفروسة..كيف أصبحت الآن؟

صور: طفلة يوميات زوجة مفروسة..كيف أصبحت الآن؟

محمد رمضان يطلق جديده &#34;بلالين&#34; ويهديها لكل بلونة نفخها بحياته

محمد رمضان يطلق جديده "بلالين" ويهديها لكل بلونة نفخها بحياته

عربي

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي