إعلام إسرائيلي: زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل تواجه خطر الإلغاء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل قد تواجه خطر الإلغاء.



وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل تواجه خطر الإلغاء بسبب احتمالية انهيار الحكومة الإسرائيلية".



وكان من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل بعد دعوةً وُجهت له من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.



















رام الله - دنيا الوطن