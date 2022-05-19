شؤون فلسطينية

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تحتفل بفوزها بمجلس الطلبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، بفوزها بانتخابات مجلس الطلبة، وذلك خلال مهرجان طلابي حاشد، بعنوان "حشد الانتصار لقدس الثور".

وقال ممثل الكتلة الإسلامية أسيد القدومي:" إننا نجتمع اليوم بعدما قالت الانتخابات كلمتها بفوز كتلة الوفاء الإسلامية، مؤكدا أن مسيرة عملنا الطلابي ماضية ولا تتوقف، وستستمر الكتلة في جامعة بيرزيت في أداء واجبها الوطني، وتطوير النموذج الرائد والمتميز في العمل الطلابي.

ووجه القدومي خلال كملته في المهرجان، التحية إلى طلبة جامعة بيرزيت بعد مشاركتهم الواسعة في انتخابات مجلس الطلبة، مثمنا وعيهم العالي ونموذجهم الوطني الرائد، وثقتهم العالية بالكتلة الإسلامية.

وشكر القدومي إدارة الجامعة وهيئتها الأكاديمية والإدارية وعمادة شؤون الطلبة واللجنة التحضيرية وكل مكونات أسرة الجامعة، الذين يثبتون في كل مرة تميز هذا الصرح الوطني الرائد ونموذجه المميّز على صعيد الوطن.

وجدد تأكيده على أن الكتلة الإسلامية اختارت الأسير مروان البرغوثي رئيسا فخريا لمجلس الطلبة، مبرقا بتحيات الفخر والاعتزاز والوفاء لشهداء الكتلة الأبرار وأسراها البواسل، الذين صنعوا بجهودهم وتضحياتهم هذا الإنجاز الكبير.

وأشار القدومي إلى أن الكتلة الإسلامية لن تشكل مجلس الطلبة، إلّا على أساس مبدأ التمثيل النسبي، بالشراكة مع الأطر التي اجتازت نسبة الحسم، وذلك انطلاقا من مبادئنا الراسخة في تحقيق الشراكة والوحدة الوطنية.

وتابع: "نؤكد لطلبة جامعة بيرزيت من صوت لنا منهم ومن لم يصوّت، بأننا سنكون كما عهدونا دوما الأحرص على مصالحهم والأوفى لخياراتهم، نعمل معكم ومن أجلكم ونتصدى لتمثيلكم والدفاع عن حقوقكم، فإن مرحلة الجدّ والعمل الحقيقي قد بدأت مع إغلاق الصناديق وسترون بإذن الله منا ما يسركم ويقر عيونكم في ميادين العمل النقابي والوطني".

من جانبه، هنأ ممثل القطب الطلابي التقدمي بجامعة بيرزيت، جميع الكتل بالعملية الديمقراطية في الجامعة، مؤكدا أنها نتاج نضال من الجامعة وحركاتها الطلابية.

وبارك للكتلة الإسلامية في حصولها على أعلى نسبة في انتخابات مجلس الطلبة، موجها رسالة إلى باقي الجامعات الفلسطينية، بالسماح في إجراء العملية الانتخابية.

 من جهته، قال ممثل كتلة الشبيبة الطلابية في كلمته خلال المهرجان، إننا جميعا سنستظل تحت علم فلسطين، موجها مباركته للكتلة الإسلامية وجميع الكتل الطلابية ولأسرة جامعة بيرزيت، بعد نجاح العرس الديمقراطي.

 وتابع: "نبارك لكم أبناء العياش وأبناء الشيخ أحمد الياسين نجاحكم في انتخابات مجلس الطلبة"، مشيرا إلى أننا سنواصل معكم الحفاظ على هذا الطريق الديمقراطي ونهج الشهداء الأبطال.

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