شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً حصرية للمستوطنات المحاذية للقطاع التقطتها بالطائرات المسيّرة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اليوم الخميس، ولأول مرة، مشاهد جوية حصرية التقطتها عبر طائراتها المسيّرة.



وجاءت المشاهد والصور ضمن عرض "استطلاع الحافة"، الذي أعلنت عنه السرايا، ويتضمن مشاهد جويّة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، كانت قد التقطتها عبر مسيراتها.



ويأتي عرض "استطلاع الحافة"، ضمن مجموعة من الفواصل التي أعلنت عنها سرايا القدس بعنوان "سلسال النصر" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس.

















































