المطران عطا الله حنا:منع جيش الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في القدس غيرقانوني وغير شرعي



وأضاف: "أن دل هذا على شيء فإنه يدل على ضعف الاحتلال فهذه سياسة عنصرية تشير الى الضعف وليس إلى القوة وليس من حق الاحتلال أن يمنع الفلسطيني من رفع علمه الوطني هنا وفي اي مكان" .





وأشار إلى أن هذه مسألة في غاية الخطورة متمنياً أن تصل إلى كل شعوب العالم "فالاحتلال الذي يسرق أرضنا ويعتدي على مقدساتنا ولا حرمة عنده لا للاحياء ولا للاموات يمنع الفلسطيني من أن يعبر عن انتماءه الوطني ويحرمه من حقه المشروع في أن يرفع علمه الوطني وهذا حق ثابت لا يسقط بالتقادم".



وشدد على "أن الفلسطيني في القدس من حقه أن يرفع العلم الفلسطيني دون أن يضرب أو يلاحق ويعتدى عليه" متسائلاً: أين هي مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاممية مما يحدث؟، ولماذا يتم تجريم رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس وهو العلم الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده؟.



رام الله - دنيا الوطنأكد المطران عطالله حنا أن منع سلطات الجيش الإسرائيلي رفع العلم الفلسطيني في القدس إنما هو موقف غير قانوني وغير شرعي ولا يمكن أن يقبله الفلسطينيون على الاطلاق.وقال حنا :" إن الاحتلال يسمح برفع كافة الاعلام في مدينة القدس ويستثنى من ذلك العلم الفلسطيني في حين أن العلم الفلسطيني هو العلم الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في القدس وفي فلسطين وفي اي مكان في هذا العالم".