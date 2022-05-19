شرطة الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح لتأمين احتفالات المستوطنين
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المداخل نحو حي الشيخ جراح بالقدس بعددٍ من الحواجز.
وأفادت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالقدس لتأمين احتفالات المستوطنين في يوم ما يُسمى "عيد الشعلة".
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تعمل على منع وصول المركبات من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين لـ"قبر شمعون الصديق".
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تعمل على منع وصول المركبات من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين لـ"قبر شمعون الصديق".
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