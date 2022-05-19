اشتية: صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة

وأردف اشتية القول "سأوعز إلى جهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهننة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال".



ونوّه رئيس الوزراء إلى "المضي قدمًا بإصدار تشريع خاص بحماية المعلم".



وأهاب اشتية بالمعلمين والمعلمات استئناف العملية التعليمية بدءًا من يوم السبت المقبل.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، إنه "سيتم صرف غلاوة غلاء المعيشة للمعلمين وكافة موظفي الحكومة وتحدد ذلك وزارة المالية".وتابع اشتية، خلال كلمةٍ مقتضبة له، اليوم الخميس، على "تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل علاوة الإشراف للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل".وأكد خلال كلمته، على استمرار صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعًا بعد صرف الدفعة الأولى بقيمة 13 مليون شيكل.