النضال الشعبي: نقدر الجهد الوطني الكبير الذي تقوم به الجزائر تجاه قضية شعبنا



وحضر مراسم الافتتاح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجيةعبد الحفيظ علاهم، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري أحمد راشدي وأعضاء من الحكومة وشخصيات تاريخية وسياسية.

وقال ممثل الجبهة فى الجزائر علاء الشبلي،خلال مشاركته بإحتفالية الملتقى الدولي لاصدقاء الثورة الجزائرية:" نقدر الجهد الوطني الكبير الذي تقوم به الجزائر تجاه قضية شعبنا وهذا العمل دليلا على الوفاء والالتزام الجزائري بالقضية الفلسطينية" .وأضاف الشبلي، أن الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا واحزابا دوما في المقدمة بالدفاع عن فلسطين وقضيتها.ويتواصل الملتقى على مدار يومين، وينظم من طرف وزارة المجاهدين وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احياءا للذكرى ال 60 لعيد الإستقلال.