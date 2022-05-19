الهندي: القدس والأقصى يمثلان العصب الحساس ونحذر من المساس بهما

وتابع، "ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني في استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة وملاحقة نعشها وملاحقة المشيعين للشهيد وليد الشريف في قلب الأقصى يعكس حالة التوتر والإرباك شديد لديه، ويؤكد أنه يفقد أعصابه كما يفقد أهدافه في قطاع غزة".



وشدّد الهندي خلال التصريح على أن، "مدينة القدس والمسجد الأقصى يمثلان العصب الحساس الذي ما أن يمس حتى ينتفض الشعب الفلسطيني في كل مكان وحتي تقف حركات المقاومة أمام تحمل مسؤوليتها ومعركة سيف القدس لا زالت ماثلة للعيان".





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي، أن "فصائل المقاومة تأخذ تهديدات منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة ومسيرة الأعلام التي تمر من باب العامود والحي الإسلامي على محمل الجد".وقال الهندي، خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "التلويح في العودة لسياسة الاغتيالات في غزة يعني أهداف العدو في غزة أصبحت محدودة" .