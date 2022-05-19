(أونروا) تعلن موعد الدورة الثانية لتوزيع مساعداتها في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، عن موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع مساعداتها الغذائية على اللاجئين في قطاع غزةوقالت (أونروا)، إنها ستبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 22 آيار/ مايو 2022 في توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2022، حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة.ويُذكر أن وكالة الغوث تواجه أزمةً نتيجة تراجع قيمة الدعم من بعض الدول المانحة، بالإضافة إلى أن الدعم العربي انخفض هذا العام بنسبة 90%، في حين أن قيمته عام 2018 كانت 200 مليون دولار، أما الآن أصبح 20 مليون دولار فقط.