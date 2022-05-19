الديمقراطية تشارك بمسيرة "الفوج الخالد" والوقفة الاحتجاجية إستنكارا لإغتيال شيرين أبو عاقلة في موسكو

رام الله - دنيا الوطنشاركت الجبهة الديمقراطية في مسيرة "الفوج الخالد" المركزية التي أقيمت في العاصمة موسكو، وذلك بمناسبة ذكرى الحرب الوطنية العظمى وعيد النصر على النازية.كما شارك وفد الديمقراطية على رأسه نمر شعبان في وقفة داخل السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية، تنديدا لإغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بحضور العشرات من أبناء الجالية العربية والصحافيين العرب المقيمين في موسكو، رافعين صورها وأعلام فلسطين.وندد المشاركون باغتيال أبو عاقلة، وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل ومساءلة الجناة ومحاسبتهم، حيث أعطيت كلمة فلسطين للسفير الفلسطيني في موسكو، ونائب رئيس الادارة الدينية لملسمي روسيا، ومدير مكتب الجزيرة في روسيا.وكان للجبهة الديمقراطية حضور لافت، حيث دعت الجالية الفلسطينية للمشاركة في هذا الحدث الهام، حيث رفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية .