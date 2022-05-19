إعلام إسرائيلي:حكومة بينيت و لابيد أصبحت أقلية في الكنيست وفقدت حقها في الوجود

وأكدت أنه سيتم طرح قانون حل الكنيست يوم الأربعاء المقبل في الجلسة الكاملة.













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عضوة كنيست من حزب ميرتس تنسحب من الائتلاف الحكومي، موضحة أن حكومة بينيت و لابيد (الساقطة) أصبحت حكومة أقلية في الكنيست.وأشارت إلى أنه من الواضح الآن للجميع أن حكومة بينيت ولابيد فقدت حقها في الوجود، وستنحل محل هذه الحكومة (السيئة والفاشلة)، قريباً مع حكومة جيدة".وكانت القناة (12) الإسرائيلية أعلنت استقالة عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي من (ميرتس) من الائتلاف الحكومي.