شؤون فلسطينية

شاهد.. المتحدث باسم جيش الاحتلال رصد قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع

شاهد.. المتحدث باسم جيش الاحتلال رصد قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت قوات الجيش قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع ‎غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أفادت بتفعيل القبة الحديدية فوق المجلس الإقليمي "إشكول" بغلاف غزة.

وأضافت: بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار وجاري التحقيق في ملابسات الحادث".

في السياق، قالت مصادر محلية، إنه سمع دوي انفجارات في مدينة رفح، وهي ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية بموقع "صوفا" صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.


 







أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي:حكومة بينيت و لابيد أصبحت أقلية في الكنيست وفقدت حقها في الوجود

إعلام إسرائيلي:حكومة بينيت و لابيد أصبحت أقلية في الكنيست وفقدت حقها في الوجود

إعلام إسرائيلي: تفعيل القبة الحديدية فوق &#34;إشكول&#34; بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي: تفعيل القبة الحديدية فوق "إشكول" بغلاف غزة

تيسير خالد: القدس الموحدة وهم يسكن عقلية مريضة تعيش على الأساطير

تيسير خالد: القدس الموحدة وهم يسكن عقلية مريضة تعيش على الأساطير

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تُناقش &#34;استراتيجية مناهضة العنف 2022-2030&#34;

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تُناقش "استراتيجية مناهضة العنف 2022-2030"

&#34;الخارجية&#34;: قرار الاحتلال عدم التحقيق بجريمة إعدام أبو عاقلة يعكس فشله بإخفاء الأدلة

"الخارجية": قرار الاحتلال عدم التحقيق بجريمة إعدام أبو عاقلة يعكس فشله بإخفاء الأدلة

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت &#34;من ثمار معركة سيف القدس&#34;

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت "من ثمار معركة سيف القدس"

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية

وكيل الخارجية تطلع نائب رئيس البرلمان التشيكي على معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال

وكيل الخارجية تطلع نائب رئيس البرلمان التشيكي على معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: القدس الموحدة وهم يسكن عقلية مريضة تعيش على الأساطير

تيسير خالد: القدس الموحدة وهم يسكن عقلية مريضة تعيش على الأساطير

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تُناقش &#34;استراتيجية مناهضة العنف 2022-2030&#34;

اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تُناقش "استراتيجية مناهضة العنف 2022-2030"

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت &#34;من ثمار معركة سيف القدس&#34;

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت "من ثمار معركة سيف القدس"

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية

وكيل الخارجية تطلع نائب رئيس البرلمان التشيكي على معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال

وكيل الخارجية تطلع نائب رئيس البرلمان التشيكي على معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يصدر تنويهاً بشأن اتفاقية منح الصحفيين التأمين الصحي

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تنويهاً بشأن اتفاقية منح الصحفيين التأمين الصحي

المالكي يدعو هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين

المالكي يدعو هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين

ائتلاف أمان يطالب بتبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارته

ائتلاف أمان يطالب بتبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارته

منوعات

هل انفصلت ليلى إسكندر عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان؟

هل انفصلت ليلى إسكندر عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان؟

شاهد: ميريام فارس تُحدِث ضجة بفستانها ورقصها في البحرين

شاهد: ميريام فارس تُحدِث ضجة بفستانها ورقصها في البحرين

بطلة مسلسل &#34;زهرة الثالوث&#34; تعلن خطبتها بصور رومانسية

بطلة مسلسل "زهرة الثالوث" تعلن خطبتها بصور رومانسية

أول ظهور للفنان ويجز صاحب أغنية &#34;البخت&#34; بعد حادث الدراجة النارية

أول ظهور للفنان ويجز صاحب أغنية "البخت" بعد حادث الدراجة النارية

لمحبي مسلسل مدرسة الروابي..أنتم على موعد مع الجزء الثاني

لمحبي مسلسل مدرسة الروابي..أنتم على موعد مع الجزء الثاني

هل وقع الشاب خالد ضحية عملية نصب واحتيال؟

هل وقع الشاب خالد ضحية عملية نصب واحتيال؟

صور: طفلة يوميات زوجة مفروسة..كيف أصبحت الآن؟

صور: طفلة يوميات زوجة مفروسة..كيف أصبحت الآن؟

محمد رمضان يطلق جديده &#34;بلالين&#34; ويهديها لكل بلونة نفخها بحياته

محمد رمضان يطلق جديده "بلالين" ويهديها لكل بلونة نفخها بحياته

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

صور: آخر ظهور لدنيا بطمة..الكثير من الفوتشوب والتجميل

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

بالصور والفيديو: أول ظهور علني لزوجة أمير قطر تميم بن حمد

عربي

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

أحزاب سودانية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الحوثيون: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي