شاهد.. المتحدث باسم جيش الاحتلال رصد قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع























رام الله - دنيا الوطنرصدت قوات الجيش قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع ‎غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.وكانت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أفادت بتفعيل القبة الحديدية فوق المجلس الإقليمي "إشكول" بغلاف غزة.وأضافت: بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار وجاري التحقيق في ملابسات الحادث".في السياق، قالت مصادر محلية، إنه سمع دوي انفجارات في مدينة رفح، وهي ناجمة عن إطلاق القبة الحديدية بموقع "صوفا" صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.