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شؤون فلسطينية

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت "من ثمار معركة سيف القدس"

بحر: فوز كتلة الوفاء بانتخابات بيرزيت "من ثمار معركة سيف القدس"
رام الله - دنيا الوطن
بارك رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر، الفوز الكبير الذي حققته كتلة الوفاء الإسلامية في الانتخابات الطلابية في جامعة بيرزيت.

واعتبر بحر هذه النتيجة دليل على التفاف أبناء شعبنا على خيار المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية، و"من ثمار انتصار شعبنا في معركة سيف القدس".

وقال د. بحر خلال لقاء نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية، بغزة، بعنوان "تجربة قائد" :"إن الطلبة كانوا وما زالوا وقود الثورة والانتفاضة في وجه الاحتلال ورغم ما تتعرض له الحركة الطلابية إلا انها تبقى دومًا وفية للوطن والقضية".

وأضاف: أن "هذا الإنجاز الديمقراطي الذي حققته كتلة الوفاء الإسلامية هو نصر لنهج المقاومة على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها الاحتلال ومعاونيه".




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