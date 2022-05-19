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شؤون فلسطينية

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية

مجدلاني والمفلح يبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة وآليات الاستفادة من التجربة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع نظيره الأردني أيمن المفلح خلال لقائه اليوم في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وآليات الاستفادة من التجربة الاردنية في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية، جاء ذلك وفقا لما هو مقرر للزيارة الرسمية التي يجريها وفد وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للمملكة الأردنية برعاية برنامج الغذاء العالمي ممثلا بالمدراء القطريين للبرنامج في فلسطين والأردن سامر عبد الجابر و ألبرتو كوريا مينديز.

وشارك في اللقاء ممثلتي منظمة اليونيسف في فلسطين والاردن لوشيا إلمي وتانيا شابويزات وممثلون عن البنك الدولي.  

تلا ذلك زيارة لمديرية الدعم التكميلي بصندوق المعونة الوطنية للاطلاع على تجربة الاردن في هذا المجال. واطلع المفلح الوفد الفلسطيني على تجربة الاردن في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية مستعرضاً أبرز تفاصيل برنامج المساعدات النقدية لصندوق المعونة الوطنية.

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني مجدلاني أعرب عن سعادته بالاطلاع على التجربة الاردنية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مثمنا الجهود الاردنية في هذا المجال، مشيرا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تولي أهمية كبيرة للتمكين الاقتصادي من خلال التحول بالأسر من الاعتماد على المساعدات الاغاثية الى الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية، مشيدا بالتجربة الاردنية في هذا المجال.  

وثمن الوزير مجدلاني دور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في تعزيز التعاون بين الشعبين مشيراً الى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم مع الاردن والتي وقعتها الحكومة الاردنية ونظيرتها الفلسطينية وأقرها البرلمان واصبحت نافذة المفعول مشددا على ضرورة ان يبدأ فريقين من الوزارتين الاردنية والفلسطينية العمل على تفعيل بنودها.  

وجدد الوزير مجدلاني الدعوة للوزير المفلح لزيارة فلسطين والاطلاع على التجربة الفلسطينية في هذا المجال.  

كما استعرض مجدلاني أبرز التدخلات التي تقوم بها الوزارة لتقوية نظام الحماية الاجتماعية حيث تعمل الوزارة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي الذي يقوم على انشاء نظام السجل الوطني وادارة الحالة، وتدرس الوزارة خيارات للتنفيذ التدريجي لأرضية حماية اجتماعية وطنية سريعة الاستجابة للاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن من خلال مشروع SDG Fund المشترك مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي اضافة لمشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم الممول من الاتحاد الاوروبي مؤكداً على أهمية الشراكات والتنسيق تحت مظلة الوزارة ومن خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي الذي يحوي جميع بيانات الفقراء والمهمشين والمنكشفين الجدد جراء الازمات، اضافة للعمل على اعداد استراتيجية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد بالشراكة مع الأسكوا وجامعة الدول العربية

وأكد وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح خلال الاجتماع مع الوزير الفلسطيني على جاهزية الاردن ووضع كافة امكانياتها وعلاقاتها تحت تصرف الشعب الفلسطيني، لافتا الى التوجيهات الملكية السامية على تعميق العلاقات الاخوية مع الفلسطينيين وتذليل العقبات التي تواجههم فضلا عن توجيهات رئيس الوزراء الرامية الى بذل كافة الجهود للتعاون مع الفلسطينيين.

من جهة أخرى شدد المفلح على أهمية تبادل الخبرات ودعم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من خلال البرامج او الخبرات لمساندتها في اعمالها

وأكد ممثلو الغذاء العالمي واليونيسف على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأردن وفلسطين والمنظمات الدولية العاملة في كلا الموقعين لتقديم دعم أفضل للأسر الأكثر فقرا واحتياجا. مجددين التزامهم بدعم تبادل الخيرات بين الاردن وفلسطين في مجال الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يزور الوفد الفلسطيني يوم غد الخميس فرع صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش والاطلاع على تجربة الصندوق في دعم الاسر وتمكين المرأة.




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