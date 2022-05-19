وكيل الخارجية تطلع نائب رئيس البرلمان التشيكي على معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، نائب رئيس البرلمان التشيكي كارل هافليشيك، على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا بصورة يومية تحت نظام فصل عنصري مقيت يحرمه من الحياة بصورة طبيعية.جاء ذلك لدى استقبال هافليشيك في مقر البرلمان التشيكي للسفيرة جادو والوفد المرافق لها، وهم: سفير دولة فلسطين لدى التشيك السفير خالد الأطرش، ومديرة دائرة أوروبا الشرقية مستشار أول ميرفت حسن.كما تطرقت جادو، وفق بيان للخارجية، أمس الأربعاء، إلى خطر الاستيطان على اقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل سياسة التوسع على حساب الارض الفلسطينية، وخصوصا ما يجري من ضم لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تغيير طابعها القانوني والديني.وأشارت الى أهمية مشاهدة ما يجري عن قرب لفهم طابع هذا الصراع الذي استمر لما يزيد عن ٧٠ عاما، وقدمت دعوة للسيد هافيلشيك لزيارة فلسطين مع وفد برلماني في أقرب فرصة ممكنة. كما اقترحت البدء بتشكيل لجنة صداقة في البرلمان التشيكي مما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وطالبت بدعم التشيك للطلبة الفلسطينيين بتقديم منح دراسية في عدة تخصصات خصوصا في الطب.من جانبه أكد هالفيشيك ضرورة تشجيع رجال الأعمال لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بما يشمل الاستيراد من فلسطين والتصدير لها، ووعد بدعم فكرة تقديم المنح الدراسية وتشكيل اللجنة البرلمانية، كما رحب بالدعوة لزيارة فلسطين اذا سنحت الفرصة بذلك.