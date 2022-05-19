دولي

إسرائيل: بوادر تمرد في حزب ليكود ضد نتنياهو

إسرائيل: بوادر تمرد في حزب ليكود ضد نتنياهو
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تتعالى الأصوات في حزب (ليكود) في إسرائيل، والمطالبة بدعم مشروع القانون الذي ينص على تمويل 60 % من الأقساط الجامعية، لمن أنهوا الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية. 

وقد أعلن ثمانية من أعضاء الحزب، أنهم سيصوتون لصالح مشروع القانون، بخلاف موقف رئيسه، بنيامين نتنياهو، ومن بينهم يوآف غالانت، أوفير أكونيس، نير بركات، وغيلا غاملئيل.

ودعا بركات إلى عرض هذه المسألة على كتلة (ليكود) للبت فيها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيطرح الائتلاف الحكومي في إسرائيل، هذا المشروع على (كنيست)، الاثنين المقبل للتصويت عليه بالاسم، علما بان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، هو الذي بادر اليه.

في سياق، متصل، قالت صحيفة (إسرائيل اليوم)، إن هناك مخاوف في المعارضة بزعامة نتنياهو، من احتمال انشقاق أعضاء (كنيست) لدعم حكومة نفتالي بينت، مقابل تعيينهم في مناصب عليا.

ووفق الصحيفة، فإن ممثلي "الحريديم" حذروا نتنياهو، من احتمال انشقاق "فطين مولا" أو عضو كنيست آخر.

من جانبه، أكد عضو (كنيست) عن (القائمة العربية الموحدة)، مازن غنائم، أن حزبه سيصوت ضد مشروع قانون ينص على تقديم منح دراسية لمن أنهوا الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون كان مقرراً أن يطرح على طاولة (كنيست) قبل أيام لكن معارضة (القائمة الموحدة) هي التي منعت ذلك. 

وشدد غنايم على أن موقف الموحدة "واضح وصريح" وأنها ستصوت ضد هذا القانون.

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