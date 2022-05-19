شؤون فلسطينية

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تنويهاً بشأن اتفاقية منح الصحفيين التأمين الصحي

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تنويهاً بشأن اتفاقية منح الصحفيين التأمين الصحي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، توضيحاً حول توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، بشأن إصدار التأمين الصحي للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.

ووفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، فإن إصدار بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالمؤسسات الإعلامية يشترط به أن تكون المؤسسة مرخصة مع تقديم مخاطبة رسمية له تشمل اسم الصحفي وطبيعة عمله وقيمة راتبه.

وحول إصدار التأمين للصحفي الحر، أوضح المكتب أنه يشترط أن يُقدم الصحفي إفادة من مؤسسة إعلامية معتمدة لدى الحكومة وتعمل بشكل قانوني ويوضح فيها قيمة الدخل الذي يتقاضاه.

وبيّن الإعلام الحكومي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعيه في خدمة الصحفيين والإعلامين في قطاع غزة، داعياً للتواصل مع العلاقات العامة في حال الحاجة لمزيد من الاستفسارات حول الموضوع.


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