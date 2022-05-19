شؤون فلسطينية

مصدر لـ "دنيا الوطن": استقالة مسؤول إقليم رام الله والبيرة بحركة فتح

مصدر لـ "دنيا الوطن": استقالة مسؤول إقليم رام الله والبيرة بحركة فتح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس، بأن مسؤول إقليم رام الله والبيرة في حركة فتح، موفق سحويل، قدم استقالته من منصبه على خلفية فوز كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة حماس في انتخابات جامعة بيرزيت.

وفازت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، مساء الأربعاء، بانتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت، حيث حصلت على مجموع 5068 صوتًا، يليها كتلة الشهيد ياسر عرفات على مجموع 3379.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء الأربعاء، أكد أنه "لا يجب أن تدفع حركة فتح ثمن أخطاء السلطة".

جاء ذلك في أول رد فعل من أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على فوز الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، بانتخابات جامعة بيرزيت.

وعلّق الرجوب في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) بأن حركة فتح: "ستقوم بمحاسبة ذاتية وتستخلص العبر والدروس" مشيراً إلى أنها "تدفع ثمن أخطاء السلطة".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن "بعض الفتحاويين لديهم غضب وإحباط وهذا حقهم"، مؤكداً بأن اللجنة المركزية ستعمل على المراجعة والدراسة واستخلاص العبر".

وشدد على أن استخلاص العبر لن يكون على حساب الخيار الديمقراطي وحرية الرأي"، مشيراً إلى أنه "كان لدينا مؤشرات بأن الحركة الإسلامية ستكسب".

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