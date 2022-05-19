شؤون فلسطينية

المالكي يدعو هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين

المالكي يدعو هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. 

واستعرض المالكي خلال لقاء جمعهما أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أنه "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله". 

وتطرق الوزير المالكي إلى جريمة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشددا على أنها امتداد لجرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة ومحاولة إسرائيلية لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا.

وحذر المالكي من تصعيد الحكومة الإسرائيلية بنائها الاستيطاني وخاصة في مدينة القدس من خلال المصادقة على عديد المشاريع الاستيطانية، وما تقوم به في مسافر يطا من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من ارضهم، واستمراراها في توسعة المستوطنات وبناء مشاريع استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق مبدأ حل الدولتين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الامن 2334  

وتطرق الوزير المالكي الى أهمية عقد الانتخابات للقيادة والشعب الفلسطيني، وأهمية عقدها في القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وقال: "إن الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولي كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين. مشدداً على قرار عقد الانتخابات، قرار فلسطيني لا رجعة فيه، منسجم مع الإجماع الفلسطيني حول أهمية عقدها وضرورتها، لكن بشرط عقدها في القدس الشرقية أيضا. مشيراً الى تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومنها اجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما حدث في 1996 و2005 و 2006".

وطالب الوزير المالكي المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب، محذرا من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة على ساحة الصراع، داعياً مملكة هولندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية حفظاً على حل الدولتين.

وحول العلاقات الثنائية أشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى ضرورة تعزيزها وتطويرها، مثمناً الدعم الهولندي للمؤسسات الفلسطينية، بالإضافة لدعمهم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا).

 بدوره، أشار هويكسترا إلى موقف بلاده الداعم للدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، وشدد على استمرار تقديم  بلاده الدعم لفلسطين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واختتم هويكسترا بتوجيه دعوة للوزير المالكي لزيارة هولندا.

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