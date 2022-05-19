غزة: "التربية والتعليم العالي" تصدر تنويهاً بخصوص الماجستير والدكتوراه المهنية





وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية.



كما حذرت بشكل واضح أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى ماجستير أو دكتوراه مهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



وتدعو الوزارة الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، التوجه للجامعات المعترف بها في فلسطين وخارجها، وبما يحقق الفائدة العلمية للطلبة وخدمة مجتمعهم ووطنهم.



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدَّعِي مَنْح ما يسمى درجة الماجستير والدكتوراه المهنية.