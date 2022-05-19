منظمة التحرير في لبنان: على المجتمع الدولي الاستجابة للقيادة لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني عموماً ،وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان على وجه الخصوص.وقالت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: "تجدد قيادة فصائل المنظمة في لبنان،التأكيد في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية،على أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحق العودة إلى الارض والديار التي اقتلعوا منها في العام 1948، بقوة السلاح والارهاب والمجازر على يد العصابات الصهيونية، كما تؤكد بأن هذا الحق وكافة الحقوق الفلسطينية المتمثلة بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،لا تسقط بالتقادم".واستنكرت قيادة المنظمة وأدانت بشدة اغتيال قوات جيش الاحتلال الصهيوني الاعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة مراسلة شبكة إعلام الجزيرة في فلسطين، معتبرة هذه "العملية الإجرامية إضافة جديدة لسجل العدو الإسرائيلي الصهيوني الحافل بالعمليات الإجرامية والإرهابية، التي نفذها ضد ابناء شعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس،والتي يجب على المجتمع الدولي الاستجابة لدعوة القيادة الفلسطينية لتقديم قادة الكيان الصهيوني للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب ضد الانسانية".وأكدت قيادة المنظمة في لبنان رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني ،الموجهة للاجئين الفلسطينيين، واعتبرت ما جاء في بعض جوانبها، خاصة فيما يتعلق في خيار نقل بعض من مهام الاونروا الى مؤسسات دولية أخرى، انحرافات تصب في خدمة "صفقة ترامب " لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة.وهنأت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، القوى السياسية والوطنية والإسلامية اللبنانية والشعب اللبناني بنجاح الانتخابات النيابية، والتي شكلت نموذجاً ديمقراطياً حضارياً، وتهنئ كل الذين فازوا بثقة شعبهم، وتتمنى قيادة المنظمة أن تشكل هذه الانتخابات خشبة الخلاص للبنان من جميع أزماته، لاسيما الازمة الإقتصادية التي يتعرض لها منذ اكثر من سنتين.وشكرت القيادة السياسية للمنظمة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع المخيمات والتجمعات على التجاوب مع دعوات الحرص على المصلحة الفلسطينية، للالتزام في المخيمات، وعدم التجول في المدن خلال العملية الإنتخابية الديمقراطية اللبنانية.