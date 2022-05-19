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الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

الأردن يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة الأردنية، صالح الخرابشة، مشروعًا لاستكشاف النفط في بئر السرحان بجنوب شرق المملكة.

وقال الخرابشة في تصريح عقب الاطلاع على التحضيرات التي تجري لإطلاق عمليات الحفر بالبئر التي ستكون على عمق 1400 إلى 1750 مترا، إن "تحديد موقع البئر تم بعد دراسة مستفيضة للمنطقة استنادا لمعلومات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، الذي تم تحليله لتحديد مناطق الأنهار الجليدية التي تعرضت لها المنطقة قبل ملايين السنين، والذي أعدتها الوزارة وشركة البترول الوطنية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية في مجال النفط والغاز"، حسب ما ذكرت روسيا اليوم.

وأوضح أن المشروع ينفذه في مرحلة الاستكشاف كوادر وطنية بالتعاون ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية.

وتابع أن "المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال استكشاف الثروات الطبيعية والنفط والغاز، تحقيقا لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية، التي ستؤدي إلى دعم خزينة الدولة"، مؤكدا أهمية المشروع في توفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتوفير مياه الشرب للمنطقة.

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